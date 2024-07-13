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АР: 200 крокодилов устроили нашествие на города в Мексике

Из-за сильных дождей, которые накрыли страну в конце июня-начале июля, реки вышли из берегов, поэтому рептилии и выползли на сушу.
Ирина Егорова 2024-07-13 04:57:20
© Фото: Teera NoisakranKeystone Press Agency, Globallookpress

Улицы мексиканских городов на северо-востоке страны заполонили более 200 крокодилов. Власти Мексики за две недели отловили уже более 206 животных, передает Радио Sputnik.

Они выползли на сушу из-за обильных дождей - реки и водохранилища вышли из берегов. Рептилий обнаружили на улицах таких городов, как Тампико, Сьюдад-Мадеро и Альтамира.

Местные власти уже организовали поисково-спасательную операцию и отлову рептилий, которые оказались на свободе из-за мощных паводков, прокатившихся по региону. Всех представляющих опасность животных вернули в естественную среду обитания.

Обильные дожди часто становятся причиной крокодилового побега из водоемов в города. Так, в Китае свыше 70 крокодилов сбежали с коммерческой фермы.

#мексика #Животные #город #рептилии #крокодилы #отлов
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