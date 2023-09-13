В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Китае 75 крокодилов сбежали с частной фермы

Дарина Криц
00:50 13.09.2023
Благодаря сильному наводнению, рептилии оказались на свободе - 69 взрослых особей и шесть молодых.
В Китае 75 крокодилов сбежали с частной фермы
© Фото: Aleksey Smyshlyaev Global Look Press
Читайте нас на:

Свыше 70 крокодилов сбежали с коммерческой фермы на юге Китая. Причиной крокодилового побега стало сильное наводнение в провинции Гуандун. Местные власти уже организовали поисково-спасательную операцию по поиску и отлову рептилий, которые оказались на свободе из-за мощных паводков, прокатившихся по региону. Местные государственные СМИ предупредили жителей о случившемся и попросили их оставаться дома.

Как сообщил американский телеканал CNN, из питомника сбежали 69 взрослых особей и шесть молодых. Указано, что наводнение переполнило местное озеро, что и позволило отправиться крокодилам в свободное плавание.

«По меньшей мере 69 взрослых крокодилов и шесть молодых бродили поблизости от деревни Пэн Цунь», - сообщило СМИ.

Для поимки рептилий были задействованы силы экстренной помощи с использованием гидролокационного оборудования. Но глубина паводковых вод создала проблему для проведения операции. Сообщается, что, вероятно, специалистам придется усыпить крокодилов, а не ловить их.

Ранее жительница Магнитогорска рассказала об укусе сбежавшей обезьяны по кличке Цезарь. Она попыталась приманить животное помидором, но внезапно закричали находившиеся рядом дети. Это могло напугать животное, поэтому обезьяна вгрызлась прямо в руку девушки, оставив многочисленные царапины и гематомы.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:33 В стране и мире
Германия и Венгрия не будут выдавать Украине уклонистов
16:33 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео прибытия Ким Чен Ына с официальным визитом в Россию
15:41 В стране и мире
Видео
Одного пассажира севшего в поле А320 госпитализировали после прибытия в Омск
14:08 Армия
Видео
Минобороны: ВС РФ уничтожили РСЗО Т-122 Sakarya производства Турции в зоне СВО
14:09 В стране и мире
Видео
Жена пилота экстренно севшего в поле самолета рассказала, что сыновья гордятся отцом
Популярное
Летчик-герой Юсупов заявил, что гордится посадившим в поле самолет экипажем
Видео
Путин удивился тому, что Чубайс «удрал» из России
Маск назвал президентом США управляющего телесуфлером Байдена
В Москве женщина и пятеро детей отравились кексами с марихуаной
Папа римский в шутку побоксировал со Сталлоне в Ватикане
Видео
Кряхтящего от удовольствия малыша панды Диндин удалось снять во время кормления
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.