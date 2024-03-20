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The Guardian: Чехия поставит Украине 300 000 снарядов до июня

В Чехии считают, что данная помощь обеспечит ВСУ «передышку на несколько месяцев».
Ирина Егорова 2024-03-20 20:56:01
© Фото: Aimee DilgerKeystone Press Agency, Global Look Press

Около 300 тысяч артиллерийских снарядов Чехия направит Украине до начала лета. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, передает The Guardian.

Обещанная помощь якобы обеспечит ВСУ «передышку на несколько месяцев» на линии фронта.

Чешский президент Петр Павел ранее заявлял, что Европа должна играть более весомую роль в оказании помощи Украине. По его словам, необходимо искать новые способы поддержки. Поставки снарядов по инициативе Чехии как раз могут  послужить доказательством того, что Прага предпринимает какие-то усилия «на самом деле», а не ожидает, «что случится на Капитолийском холме в Вашингтоне».

#снаряды #Украина #Киев #ВСУ #чехия #военная помощь #поставки
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