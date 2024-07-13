Трамп предложил Байдену «стать командой» и пройти когнитивный тест

Экс-хозяин Белого дома Дональд Трамп предложил президенту США Джо Байдену «стать командой» и вместе пройти тест на когнитивные способности.

«Джо следует немедленно пройти тест на когнитивные способности, и я пройду его вместе с ним», - цитирует Трампа «360».

По его словам, конкуренты таким образом впервые «станут командой», что окажет благоприятный эффект. Также Трамп выступил с предложением проводить данное испытание для всех последующих кандидатов в президенты США, причем возраст значения не имеет.

Ранее Байден говорил, что готов пройти медобследование в любое время, если оно потребуется. Однако, он заявил, что находится на связи со своим неврологом и врачи не видят никаких проблем со здоровьем 81-летнего президента.