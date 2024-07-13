Reuters: переговоры по Газе остановили из-за «неискренности» Израиля

Переговоры о прекращении огня в секторе Газа приостановили после того, как три дня интенсивных попыток не привели к жизнеспособному результату, сообщает Reuters со ссылкой на источники в египетских силах безопасности. Они обвинили Израиль в отсутствии искреннего намерения достичь соглашения.

Поведение израильских участников свидетельствует о «внутренних разногласиях», сообщили они. Делегация дала одобрение нескольким обсуждаемым условиям, но потом вернулась с поправками или внесла новые условия, которые могли сорвать переговоры.

Источники сообщили, что посредники расценили такое поведение как признаки того, что израильская сторона рассматривает переговоры как формальность, которая должна повлиять на общественное мнение.

Ранее Армия обороны Израиля нанесла ракетный удар по гуманитарной зоне поблизости от Хан-Юниса. По данным министерства здравоохранения Газы, погибли как минимум 90 человек.