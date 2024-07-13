МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Reuters: переговоры по Газе остановили из-за «неискренности» Израиля

Поведение израильских участников свидетельствует о «внутренних разногласиях», сообщили источники.
Владимир Рубанов 2024-07-13 23:58:10
© Фото: IMAGO Omar Ashtawy apaimages, Global Look Press

Переговоры о прекращении огня в секторе Газа приостановили после того, как три дня интенсивных попыток не привели к жизнеспособному результату, сообщает Reuters со ссылкой на источники в египетских силах безопасности. Они обвинили Израиль в отсутствии искреннего намерения достичь соглашения.

Поведение израильских участников свидетельствует о «внутренних разногласиях», сообщили они. Делегация дала одобрение нескольким обсуждаемым условиям, но потом вернулась с поправками или внесла новые условия, которые могли сорвать переговоры.

Источники сообщили, что посредники расценили такое поведение как признаки того, что израильская сторона рассматривает переговоры как формальность, которая должна повлиять на общественное мнение.

Ранее Армия обороны Израиля нанесла ракетный удар по гуманитарной зоне поблизости от Хан-Юниса. По данным министерства здравоохранения Газы, погибли как минимум 90 человек.

#Египет #Израиль #переговоры #палестина #Прекращение огня #палестино-израильский конфликт
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
4
СВО. Трофеи
5
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
6
Связь в СВО
7
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
8
Командный пункт системы ПРО
9
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
10
Духовное оружие
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 