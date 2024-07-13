Спрятавшую тело мальчика в чемодан женщину задержали в Перми

Следователи нашли и задержали женщину, подозреваемую в убийстве ребенка, тело которого было найдено в чемодане у мусорки в Перми. Полиция смогла найти подозреваемую по камерам и отследила ее передвижения.

«В ближайшее время она будет допрошена следователями территориального следственного отдела следственного управления СК РФ», - сообщила пресс-служба регионального ведомства.

СК опубликовал видео задержания - женщина выглядит уставшей, на лице нет эмоций. Она отказалась сделать какие-либо заявления.

Полиция искала подозреваемую в убийстве школьника в Перми Ирина Шатову 1990-го года рождения по следующим приметам: 30-35 лет на вид, худощавого телосложения, волосы средней длины русые, рост 160-170 сантиметров.

Ранее были опубликованы кадры, на которых запечатлена подозреваемая. На видео она шла с чемоданом вдоль ночной дороги. В чемодане, как стало известно позже, нашли труп мальчика 6-8 лет. По данным СК, на теле ребенка нашли раны и следы удушья. Страшную находку возле мусорных баков обнаружил 12 июля местный житель Ленинского района.