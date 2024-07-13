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В полиции Прикамья сообщили приметы подозреваемой в убийстве ребенка

Накануне в Ленинском районе Перми было найдено тело школьника, в убийстве которого подозревается разыскиваемая.
Ян Брацкий 2024-07-13 17:35:38
© Фото: mvd_59, telegram

Полиция Прикамья разыскивает подозреваемую в убийстве школьника в Перми Ирина Шатову 1990-го года рождения. На вид ей 30-35 лет, худощавого телосложения, волосы средней длины русые, рост 160-170 сантиметров.

На момент совершения преступления могла быть одета в синие джинсы, бордовую кофту с капюшоном, светлые кроссовки или сланцы. При себе имела черную дамскую сумку.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении подозреваемой просят обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 8-908-251-68-08.

Накануне были опубликованы кадры, на которых запечатлена подозреваемая. На видео она шла с чемоданом вдоль ночной дороги. Напомним, тело мальчика 6-8 лет нашли рано утром в Ленинском районе возле мусорных баков.

#полиция #ребенок #Розыск #пермь #подозреваемая
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