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«Солнцепеки» уничтожили ВСУ на подконтрольной им части села Урожайное

Под прикрытием высокоэффективных средств РЭБ, расчеты тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» выжигают укрытия националистов на подступах к селу Урожайное в ДНР.
Игорь Лапик 2024-07-13 20:19:58
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Половину села Урожайное на юге ДНР освободили наши штурмовые отряды. Атаки наземных сил поддерживают тяжелые огнеметные системы. Расчеты «Солнцепеков» за один выезд стараются отправить противнику по три полных пакета, а это 72 термобарических снаряда. Лететь им километров шесть. На месте падения уничтожается пехота и техника националистов.

Очередной удар «метатели огня» из группировки «Восток» нанесли в районе Урожайного в ДНР. ТОС шансов противнику не оставляют. Накрывает огромную площадь и выжигает все вокруг.

«Хорошо от линии боевого соприкосновения действует, так как противник закопан. Если туда есть доступ воздуха, то туда все проникает и у противника не остается никаких шансов», - объяснил командир машины БМ-1 «Солнцепек».

Огнеметчики из Бурятии говорят, что скорость их работы по сравнению с первыми месяцами СВО увеличилась в пять раз. Вместе с эффективностью работы повысилась и выживаемость «Солнцепеков». Несмотря на то что для противника это приоритетная цель. От дронов технику защищает современное оборудование радиоэлектронной борьбы.

«Оно создает некий купол и разные частоты. FPV-дрон летает на одной частоте, другие дроны на другой частоте и у нас вкупе получается, что весь диапазон мы закрываем», - рассказал наводчик с позывным «Боб».

Другой способ сберечь технику и экипаж - частая смена огневых позиций. У одного «Солнцепека» может быть до 30 различных точек, откуда можно произвести запуск снарядов. Возможности техники позволяют запустить три пакета снарядов подряд по 24 выстрела каждый. Если будет такая потребность - боеприпасов хватит. После каждой стрельбы на командном пункте происходит разбор полетов.

«Вот телевизор у нас после работы. Все видео скидываются и с командиром машины разбираем, анализируем прошедшую работу. Смотрим по трубам, прилет из каких труб, как легло по площади», - показал командир тяжелого огнеметного взвода с позывным «Белый».

Огнеметчики и танкисты сейчас воюют в специальных защитных костюмах «Ковбой».

«Состоит он из огнеупорного материала, имеются вставки для отражения мелких осколков и шлемофон. Он состоит из кевлара, чтобы головой не биться в машине об металл. Еще он выдерживает попадание осколков», - уточнил командир машины БМ-1 с позывным «Витим».

Штурмовики группировки «Восток» уже установили российский флаг в центральной части села Урожайное. Половина населенного пункта под нашим контролем.

#армия #ВС РФ #ДНР #ТОС Солнцепек #Урожайное
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