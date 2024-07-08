FPV-дрон наведался в гости к ВСУ, залетев в дверной проем

На Времьевском участке в районе сел Старомайорское и Урожайное давно идут бои, и местность порой похожа на лунный пейзаж. У боевиков ВСУ единственный шанс укрыться - это спрятаться в подвале одного из домов. По ним-то и бьют наши дроны, метко залетая в дверной проем. Как ведут работу операторы БПЛА, рассказал корреспондент «Звезды» Игорь Лапик.

Ударный FPV-дрон с мощным боеприпасом поднимается в небо и летит в сторону позиций украинских националистов. Полет камикадзе от первого лица видит оператор в очках. Поражение же цели наблюдает со стороны коптер-разведчик, зависший в небе.

«Подвалы прочесывали. Они пробовали накрывать матрасами, ветки накидывали. Все равно удавалось пролезать в эти маленькие уголочки», - делится оператор FPV-дронов с позывным Африка.

Дроноводы группировки «Восток» из Приморья выслеживают противника и днем и ночью, не давая ему и шагу ступить на линии боевого соприкосновения. На кадрах наши разведчики засекли, как солдаты ВСУ перебегают улицу и прячутся в одном из разрушенных домов. Тут же по ним наносится удар дроном-камикадзе.

«В дома на самом деле проще всего залететь, потому что цель более видимая. И спокойно пикируешь туда. А подвал труднее, на снижение уже надо работать, большая вероятность, что тебя заглушат», - рассказывает Африка.

Расчет БПЛА состоит из двух человек. Управляет дроном в небе оператор, а на земле снаряжает коптер боеприпасом инженер, имеющий саперную подготовку. Операторов FPV-дронов в нашей армии становится все больше. На каждом участке работают около десяти расчетов. Расход «птиц» очень большой и эффективный.

«С подвозом у нас все норм, отработали 20 "птичек", нам привезли еще. Нам постоянно подвозят, потому что мы физически столько не унесем - каждый снаряд весит три килограмма», - говорит инженер FPV-дронов с позывным Ноябрь.

Благодаря операторам FPV-дронов наши штурмовики уверенно идут вперед. Квадрокоптеры не только удар по врагу наносят, но и наших бойцов снабжают на передовой, доставляя боеприпасы, сухпайки, воду и батарейки для раций.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.