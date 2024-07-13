Американский и шведский гранатометы нашли в схроне ВСУ в Авдеевке

Схрон ВСУ с иностранным оружием и боеприпасами нашли в Авдеевке Донецкой народной республики, сообщили в УФСБ РФ по региону.

Речь идет о гранатомете M72A6 американского производства и Socrat шведского, а также 29 выстрелах советского противотанкового гранатомета ПГ-9, оставленных украинскими военными при отступлении. Тайник был найден при проведении оперативных мероприятий.

Уточняется, что на территории освобожденных регионов ведется работа по пресечению незаконного оборота оружия, пишет Life.

Ранее оперативники ФСБ обнаружили схрон украинских националистов в Мариуполе со взрывчаткой и комплектующими для изготовления самодельных бомб. Взрывчатку затем доставили на специальный полигон для ее уничтожения.