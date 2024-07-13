В РФ могут запретить усыновление семьям из стран, где можно менять пол

Госдума приступила к рассмотрению законопроекта о запрете на усыновление детей семьями из стран, где разрешена смена пола, в качестве меры по защите традиционных ценностей и детства. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Крайне важно исключить возможные опасности в виде смены пола, с которыми могут столкнуться усыновлённые дети в этих странах. Принимаемый закон поможет нам защитить детей», - написал Володин в своем Telegram.

Речь идет об отказе в усыновлении и опеке для граждан Австралии, Австрии, Аргентины, Бельгии, Британии, Германии, Дании, Исландии, Испании, Италии, Канады, Норвегии, Финляндии, Швейцарии, Эстонии и других стран, где возможна смена пола либо путем хирургического вмешательства, либо с помощью внесения изменений в документы.

При этом депутат отдельно отметил ежегодный рост в США числа операций по изменению пола и призвал защитить наших детей.

Напомним, год назад в России был принят законопроект о запрете смены пола, он распространяется на осуществление любых медицинских манипуляций, включая прием таблеток. По словам Володина, подобные процедуры ведут к вырождению нации.