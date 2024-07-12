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Банки смогут блокировать перевод при долгих звонках и частых СМС

Данные о подозрительной сотовой активности будут поступать от операторов, с которыми банки заключили коммерческий договор.
Елизавета Кондрикова 2024-07-12 09:06:51
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Банки с 25 июля будут блокировать на двое суток денежные переводы при подозрении на мошеннические операции, основываясь на подозрительно участившихся сообщениях и долгих звонках. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя Центробанка.

«Для оценки характера телефонной активности клиента будет учитываться периодичность (частота) или продолжительность телефонных переговоров, которые ведет клиент при осуществлении перевода денежных средств», - сказали в ЦБ.

Речь идет только о тех банках, которые заключили коммерческие договоры об обмене данными с сотовыми операторами. Будут учитываться нетипичные звонки и СМС-сообщения с новых номеров. Мера направлена на борьбу с мошенниками и не является обязательной для всех банков, сообщили в регуляторе.

Напомним, подобные нововведения связаны с расширением перечня признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения подозрительных денежных махинаций. Теперь переводы также могут блокироваться на счетах, по которым ранее уже совершались мошеннические операции.

#Мошенники #блокировка #Центробанк #денежные переводы #смс-сообщения #подозрительные звонки
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