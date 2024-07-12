СК: упавший в Татарстане самолет не имел права взлетать с пассажирами

Рухнувший на днях в Татарстане легкомоторный самолет Cessna 172-0381 RA-2431G не имел права взлетать. Ранее суд запретил авиаперевозчику совершать коммерческие воздушные перевозки. Об этом сообщили в Центральном СК по транспорту.

Причину запрета ведомство не огласило. Кроме того, следователи выяснили, что компания-перевозчик допустила к управлению самолетом пилота, который не прошел медицинское освидетельствование.

В отношении перевозчика возбудили два уголовных дела: по ч. 3 ст. 238 УК РФ «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и ч. 3 ст. 263 УК РФ «нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Напомним, в среду в Камско-Устьинском районе Татарстана потерпел крушение легкомоторный самолет с пассажирами, заказавшими на нем экскурсию. Погибли пилот, ребенок и его мама. Глава семейства выжил, но находится с тяжелыми травмами в больнице.