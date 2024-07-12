МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

СК: упавший в Татарстане самолет не имел права взлетать с пассажирами

В ходе следствия выяснилось, что ранее суд запретил авиаперевозчику совершать коммерческие воздушные перевозки.
Сергей Лебедев 2024-07-12 09:44:19
© Фото: CMSUTSKR, Telegram © Видео: CMSUTSKR, Telegram

Рухнувший на днях в Татарстане легкомоторный самолет Cessna 172-0381 RA-2431G не имел права взлетать. Ранее суд запретил авиаперевозчику совершать коммерческие воздушные перевозки. Об этом сообщили в Центральном СК по транспорту.

Причину запрета ведомство не огласило. Кроме того, следователи выяснили, что компания-перевозчик допустила к управлению самолетом пилота, который не прошел медицинское освидетельствование.

В отношении перевозчика возбудили два уголовных дела: по ч. 3 ст. 238 УК РФ «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и ч. 3 ст. 263 УК РФ «нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Напомним, в среду в Камско-Устьинском районе Татарстана потерпел крушение легкомоторный самолет с пассажирами, заказавшими на нем экскурсию. Погибли пилот, ребенок и его мама. Глава семейства выжил, но находится с тяжелыми травмами в больнице.

#в стране и мире #Самолет #Татарстан #Трагедия #Уголовное дело #Cessna 172
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
4
СВО. Трофеи
5
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
6
Связь в СВО
7
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
8
Командный пункт системы ПРО
9
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
10
Духовное оружие
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 