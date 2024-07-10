Организатор заявил, что борт в Татарстане мог разбиться из-за коптера

Легкомоторный самолет в Татарстане мог рухнуть из-за квадрокоптера, за который он зацепился, заявил в беседе со «Звездой» организатор полета Степан Смирнов.

Он отметил, что точную причину произошедшего не знает. По его словам, погода этим утром была летная, а техника исправная.

«Говорят, квадрокоптер видели. Там кто-нибудь в палатках живет, поднял квадрокоптер, он полетел, и все», - предположил Смирнов.

Также он опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что компания-организатор за небольшую сумму разрешала передавать пассажирам штурвал самолета.

Сегодня легкомоторный самолет Cessna 172 разбился у поселка Камское Устье. На борту находились пилот и семья из трех человек. Выжить удалось только главе семьи. На месте работают правоохранительные органы. Точные причины произошедшего пока неизвестны.