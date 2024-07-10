МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Организатор заявил, что борт в Татарстане мог разбиться из-за коптера

Как утверждается, на борту воздушного судна находились пилот и семья из трех человек.
Анна Назайкина 2024-07-10 14:54:02
© Фото: ptprok, Telegram © Видео: ptprok, sledcom_press, Telegram

Легкомоторный самолет в Татарстане мог рухнуть из-за квадрокоптера, за который он зацепился, заявил в беседе со «Звездой» организатор полета Степан Смирнов.

Он отметил, что точную причину произошедшего не знает. По его словам, погода этим утром была летная, а техника исправная.

«Говорят, квадрокоптер видели. Там кто-нибудь в палатках живет, поднял квадрокоптер, он полетел, и все», - предположил Смирнов.

Также он опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что компания-организатор за небольшую сумму разрешала передавать пассажирам штурвал самолета.

Сегодня легкомоторный самолет Cessna 172 разбился у поселка Камское Устье. На борту находились пилот и семья из трех человек. Выжить удалось только главе семьи. На месте работают правоохранительные органы. Точные причины произошедшего пока неизвестны.

#Самолет #Татарстан #Трагедия #квадрокоптер #наш эксклюзив #Камское Устье #Cessna 172
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
4
СВО. Трофеи
5
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
6
Связь в СВО
7
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
8
Командный пункт системы ПРО
9
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
10
Духовное оружие
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 