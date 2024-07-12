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Начальник ГУФСИН по Ростовской области ушел в отставку

По результатам служебной проверки после захвата заложников в СИЗО уволены четверо человек.
Сергей Лебедев 2024-07-12 08:54:51
© Фото: ТРК «Звезда»

Начальник ГУФСИН по Ростовской области и его первый заместитель подали в отставку после захвата заложников в следственном изоляторе. Об этом сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний.

Кроме того, по результатам служебной проверки уволены четверо человек, а 16 сотрудников регионального управления ФСИН и СИЗО привлечены к дисциплинарной ответственности.

Отмечается, что материалы по выявленным нарушениям передали в Следственный комитет России. Также их направили в Генеральную прокуратуру РФ.

Напомним, утром 16 июня шесть заключенных захватили в заложники двух сотрудников СИЗО в Ростове-на-Дону. Они были вооружены ножом, резиновой  дубинкой и пожарным топором. Силовики ликвидировали почти всех террористов, одному из них удалось выжить.

Ранее заключенные рассказали о подготовке побега из СИЗО. По словам четверых отбывающих наказание в изоляторе, их пытались завербовать в террористическую организацию. Ликвидированные преступники долгое время обсуждали план побега.

#Ростов-на-Дону #террористы #ФСИН #СИЗО
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