Начальник ГУФСИН по Ростовской области ушел в отставку

Начальник ГУФСИН по Ростовской области и его первый заместитель подали в отставку после захвата заложников в следственном изоляторе. Об этом сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний.

Кроме того, по результатам служебной проверки уволены четверо человек, а 16 сотрудников регионального управления ФСИН и СИЗО привлечены к дисциплинарной ответственности.

Отмечается, что материалы по выявленным нарушениям передали в Следственный комитет России. Также их направили в Генеральную прокуратуру РФ.

Напомним, утром 16 июня шесть заключенных захватили в заложники двух сотрудников СИЗО в Ростове-на-Дону. Они были вооружены ножом, резиновой дубинкой и пожарным топором. Силовики ликвидировали почти всех террористов, одному из них удалось выжить.

Ранее заключенные рассказали о подготовке побега из СИЗО. По словам четверых отбывающих наказание в изоляторе, их пытались завербовать в террористическую организацию. Ликвидированные преступники долгое время обсуждали план побега.