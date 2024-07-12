В России завершились госиспытания ледокола «Евпатий Коловрат»

В Петропавловске-Камчатском завершились заводские и государственные испытания новейшего ледокола «Евпатий Коловрат», построенного для Тихоокеанского флота ВМФ России. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

«В ближайшее время в Петропавловске-Камчатском состоится церемония подъема Военно-морского флага и прием в состав ВМФ ледокола "Евпатий Коловрат"», - сказано в заявлении.

Отмечается, что в ходе испытаний представители завода-изготовителя проверили мореходные качества ледокола, маневренность, работу аэронавигационного оборудования и различных судовых систем.

Напомним, судно построили на заводе «Алмаз» в Санкт-Петербурге. Ледокол заложили в 2018 году. Его водоизмещение составляет чуть более 4 000 тонн, длина - 82 метра, ширина - 19 метров. Корабль способен преодолевать льды толщиной до 1,5 метра.

В носовой части судна имеется вертолетная площадка. При необходимости на ледокол можно поставить зенитные артиллерийские установки.

Задачами «Евпатия Коловрата», помимо доставки грузов в отдаленные гарнизоны, будут проводка боевых кораблей во льдах, перевозка команд и гидрографические работы.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.