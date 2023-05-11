Новейший ледокол «Евпатий Коловрат» вошел в Индийский океан по пути на Камчатку

Маршрут «Евпатия Коловрата» проходит через Средиземное море и Индийский океан.

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Новейший ледокол «Евпатий Коловрат», который совершает межфлотский переход из Санкт-Петербурга в пункт постоянного базирования Петропавловск-Камчатский, вошел в зону ответственности флота в Индийском океане. Об этом проинформировали в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ).

«Новейший ледокол "Евпатий Коловрат"… вошел в зону ответственности флота в Индийском океане в районе острова Шри-Ланка», - приводит ТАСС сообщение ТОФ.

Маршрут «Евпатия Коловрата» проходит через Средиземное море и Индийский океан. По прибытии на Камчатку, судно введут в корабельный состав ТОФ. Таким образом, «Евпатий Коловрат» продолжит нести службу в зоне ответственности Войск и сил на Северо-востоке России.

Ранее корабли Тихоокеанского флота вернулись в пункты базирования после внезапной проверки боеготовности и выполнения задач в Тихом океане, Японском и Охотском морях.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.