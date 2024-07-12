Суд в Австралии назвал имена российской пары, обвиняемой в шпионаже

Суд австралийского города Брисбен назвал имена супружеской пары, которая обвиняется в шпионаже в пользу России, ранее задержанными оказались Кира и Игорь Королевы. Об этом сообщает местное издание Brisbane Times.

«Кира Королева в суд не явилась. Адвокат Дилан Керр, представляющий комиссара федеральной полиции Австралии, подал срочное ходатайство о неразглашении пяти имен, имеющих отношение к делу, в интересах национальной безопасности», - говорится в публикации.

Уточняется, что сегодня также перед судом предстанет ее супруг Игорь. Ранее прокуратура потребовала отложить дело, назвав его «серьезным», ходатайство было удовлетворено. По сообщениям, рассмотрение дела перенесли на 20 сентября.

По словам адвоката, прошения об освобождении его клиента под залог не поступало.

По сообщению полиции, супруга, служащая в австралийских вооруженных силах, намеревалась передать российской стороне секретные данные об армии страны, в этом ей помогал муж. На данный момент доказательств передачи нет.

Женщина служила в ВС Австралии специалистом по информационным системам и имела доступ к секретным сведениям. Паре может грозить до 15 лет лишения свободы. Если полиция докажет передачу сведений Москве, то срок заключения может вырасти до 25 лет или стать пожизненным.