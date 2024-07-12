В Австралии арестовали супружескую пару с российскими паспортами за обвинения в шпионаже, сообщает телеканал АВС, ссылаясь на главу федеральной полиции страны Риса Кершоу.

Женщина 40 лет и ее 62-летний муж прожили в Австралии более 10 лет и были задержаны полицией в своем доме в Брисбене. Обвиняемая служила в австралийской армии специалистом по информационным системам и имела допуск к секретной информации.

По версии обвинения, женщина взяла отпуск для тайной поездки в Россию, откуда она якобы попросила мужа, который находился в Австралии, войти в ее официальный рабочий аккаунт и переслать информацию. Предполагается, что супруги намеревались предоставить сведения российским властям.