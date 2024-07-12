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Австралия объявила о крупнейшем пакете военной помощи Киеву

Украине передадут вооружения на сумму около 250 миллионов долларов.
Сергей Лебедев 2024-07-12 06:40:10
© Фото: imagebroker Juergen Hasenkopf Globallookpress

Австралийское правительство объявило о крупнейшем единовременном пакете военной помощи Украине на сумму около 250 миллионов долларов. Об этом сообщили в министерстве обороны страны.

Отмечается, что Киеву поставят противотанковое оружие, ракеты ПВО, вооружение класса «воздух-земля» и артиллерийские боеприпасы. Также боевикам передадут партию обуви.

Напомним, ранее в ходе саммита НАТО союзники по альянсу договорились выделить 40 миллиардов евро военной помощи Украине в течение следующего года.

Киеву также передадут комплексы ПВО и ракетные системы. Их предоставят США, Великобритания, Италия, Румыния и Нидерланды.

#оружие #Украина #Киев #австралия #военная помощь
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