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Бразилия направит Путину приглашение на саммит G20

Итоговый саммит в Рио-де-Жанейро пройдет 18-19 ноября.
Ирина Егорова 2024-07-12 05:38:30
© Фото: Pavlo GoncharKeystone Press Agency, Globallookpress

Бразилия в ближайшие недели пригласит страны-участники на ноябрьский саммит «Большой двадцатки». Письма будут направлены главам государств, в том числе пригласительное отправят президенту России Владимиру Путину, заявил руководитель управления по социальным коммуникациям МИД Бразилии Жоэл Соуза Пинту Сампайу, передает РИА Новости.

Бразилия председательствует в G20 с 1 декабря 2023 года. Итоговый саммит в Рио-де-Жанейро пройдет 18-19 ноября. Он станет 19-ой по счету встречей глав государств Группы двадцати. Саммит 2024 года станет первым для президента Аргентины Хавьера Милея. 

Ранее Путин выступал на саммите G20 по видеоконференции. В 2023 году он проходил под председательством Индии.

#Россия #Саммит #Владимир Путин #Бразилия #Большая двадцатка #Рио-де-Жанейро #участие #пригласительное
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