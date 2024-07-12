Бразилия направит Путину приглашение на саммит G20

Бразилия в ближайшие недели пригласит страны-участники на ноябрьский саммит «Большой двадцатки». Письма будут направлены главам государств, в том числе пригласительное отправят президенту России Владимиру Путину, заявил руководитель управления по социальным коммуникациям МИД Бразилии Жоэл Соуза Пинту Сампайу, передает РИА Новости.

Бразилия председательствует в G20 с 1 декабря 2023 года. Итоговый саммит в Рио-де-Жанейро пройдет 18-19 ноября. Он станет 19-ой по счету встречей глав государств Группы двадцати. Саммит 2024 года станет первым для президента Аргентины Хавьера Милея.

Ранее Путин выступал на саммите G20 по видеоконференции. В 2023 году он проходил под председательством Индии.