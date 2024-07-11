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Вильфанд рассказал о погодных аномалиях в некоторых регионах России

На юге европейской части страны температура может достигать 40 градусов, в Центральной России жара не будет превышать 32-37 градусов.
Елизавета Кондрикова 2024-07-11 11:44:36
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Погода в Крыму третий день подряд бьет многолетние температурные рекорды, до конца недели жара до 37-40 градусов будет наблюдаться в Центральной России и на юге ее европейской части. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Температура в Московском и сопредельных регионах +30°С, в субботу-воскресенье до +31...+32°С. В Центрально-Черноземных областях +36...+37°С, а на юге Европейской России около +35...+40°С», - приводит RT слова Вильфанда.

Рекордные значения в Крыму установились 9 июля, и температура с тех пор только повышалась, сказал синоптик. Аномально жаркая погода также наблюдается в Магадане - 24 градуса выше нуля, что для города «невероятно». 

Напомним, в Москве подобная жаркая погода продержится до конца недели, а затем произойдет смена антициклонов. При этом в выходные возможен дождь - небольшой в ночное время и умеренный в послеполуденные часы.

#в стране и мире #Крым #лето #Погода #Жара #Роман Вильфанд #температурные рекорды
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