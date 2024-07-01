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Сотрудник МЧС России пострадал при очередном обстреле Шебекино

Огнеборец получил ранение во время тушения загоревшихся от атаки БПЛА автомобилей.
Глеб Владовский 2024-07-01 23:20:16
© Фото: v.p.shebekino Вконтакте

Сотрудник МЧС России получил ранение в результате очередного обстрела Шебекино в Белгородчине. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что происшествие произошло в тот момент, когда огнеборцы тушили автомобили на парковке у торгового центра, вспыхнувшие в результате атаки беспилотника. Именно в этот момент на спасателей сбросили взрывоопасный предмет.

«Водитель пожарного автомобиля доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести», - цитирует заявление ведомства RT.

Ранее сообщалось, что мирный житель погиб в результате обстрела села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа со стороны ВСУ. 

#в стране и мире #белгородская область #МЧС России #обстрел всу #шебекино
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