Сотрудник МЧС России пострадал при очередном обстреле Шебекино

Сотрудник МЧС России получил ранение в результате очередного обстрела Шебекино в Белгородчине. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что происшествие произошло в тот момент, когда огнеборцы тушили автомобили на парковке у торгового центра, вспыхнувшие в результате атаки беспилотника. Именно в этот момент на спасателей сбросили взрывоопасный предмет.

«Водитель пожарного автомобиля доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести», - цитирует заявление ведомства RT.

Ранее сообщалось, что мирный житель погиб в результате обстрела села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа со стороны ВСУ.