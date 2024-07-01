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Мирный житель погиб в результате обстрела ВСУ под Белгородом

За воскресенье девять человек пострадали от обстрелов ВСУ.
Мария Зайцева 2024-07-01 15:35:26
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа под Белгородом, в результате мирный житель погиб на месте. Об этом сообщает Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем официальном телеграм-канале.

Украинский снаряд попал на территорию сельскохозяйственного предприятия, где находился мужчина. Он погиб от полученных ран на месте до приезда службы скорой помощи. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Губернатор отметил, что за воскресенье количество раненых возросло до девяти человек. В понедельник двое обратились в центральную районную больницу после обстрела села Архангельское Шебекинского городского округа 30 июня.

Женщина обратилась с рваной раной бедра, а мужчина с осколочным ранением головы. После оказания всей необходимой медицинской помощи пациентов отправили домой на амбулаторное лечение.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал Грайворонский городской округ в Белгородской области.

#в стране и мире #белгородская область #ВСУ #Обстрел #пострадавшие #погибшие #Вячеслав Гладков
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