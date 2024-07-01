Небензя заявил, что СБ ООН обсудит 2 июля гуманитарную ситуацию в Газе

Совет безопасности ООН под российским председательством начнет работу с обсуждения гуманитарной ситуации в Газе. Об этом заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

Как передают РИА Новости слова постпреда, Совет начнет работу во вторник «с брифинга и консультаций по гуманитарной ситуации в Газе в контексте осуществления резолюции 2720». При этом в качестве докладчика выступит старший координатор Организации Объединенных Наций по гуманитарным вопросам и восстановлению в секторе Газа Сигрид Кааг.

Российская Федерация с 1 июля на месяц стала председателем Совбеза ООН. Небензя анонсировал основные темы для обсуждения. Ими станут ближневосточное урегулирование, новое глобальное «уравнение безопасности», а также сотрудничество всемирной организации с региональными - СНГ, ОДКБ и ШОС.

Ранее стало известно, что более миллиона человек могут погибнуть в Газе от голода этим летом. Таковы неутешительные прогнозы ООН.