Путин спрогнозировал рост ВВП в РФ в I полугодии 2024 года до 5%

Валовый внутренний продукт в России в первом полугодии текущего года, как ожидается, составит около 5%, заявил 28 июня Владимир Путин. Об этом президент сказал на встрече с выпускниками Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

Глава государства отметил, что малый и средний бизнес вносит существенный вклад в рост экономики.

«По прошлому году 3,6% роста ВВП, за первое полугодие этого года - свыше пяти будет, первый квартал был 5,4%», - сказал Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что в условиях санкций российские бизнесмены не только не позволили развалить брошенные западными партнерами предприятия, но и начали их развивать.

На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума в начале июня Владимир Путин заявил, что темпы роста экономики России опережают среднемировые.