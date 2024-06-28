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Путин спрогнозировал рост ВВП в РФ в I полугодии 2024 года до 5%

Президент сказал, что малый и средний бизнес вносят существенный вклад в рост экономики.
Владимир Рубанов 2024-06-28 18:35:33
© Фото: kremlin.ru © Видео: ТРК «Звезда»

Валовый внутренний продукт в России в первом полугодии текущего года, как ожидается, составит около 5%, заявил 28 июня Владимир Путин. Об этом президент сказал на встрече с выпускниками Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

Глава государства отметил, что малый и средний бизнес вносит существенный вклад в рост экономики.

«По прошлому году 3,6% роста ВВП, за первое полугодие этого года - свыше пяти будет, первый квартал был 5,4%», - сказал Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что в условиях санкций российские бизнесмены не только не позволили развалить брошенные западными партнерами предприятия, но и начали их развивать.

На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума в начале июня Владимир Путин заявил, что темпы роста экономики России опережают среднемировые.

#Экономика #санкции #Владимир Путин #ввп #малый бизнес #ранхигс #средний бизнес
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