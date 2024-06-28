В МО сообщили об опасном сближении MQ-9 Reaper с Су-35 в Сирии

Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper американской коалиции 28 июня опасно сблизился с самолетом Су-35 ВКС России, который выполнял плановый полет в воздушном пространстве Сирии, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Юрий Попов.

Это произошло над населенным пунктом Эс-Сухне в провинции Хомс на высотах от 7 000 до 8 000 метров. Российский летчик вовремя предпринял меры, чтобы предотвратить столкновение.

В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано восемь нарушений двумя парами истребителей F-15, парой истребителей Rafale и парой истребителей Typhoon коалиции, говорится в сообщении.

Летательные аппараты американской коалиции регулярно провоцируют опасные инциденты в Сирии.