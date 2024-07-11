Мехвод Пахом рассказал, что можно наступить на мину и не взорваться

Механик-водитель с позывным Пахом заявил, что его бронированной машине разминирования БМР-3М не страшны противопехотные мины. Видео беседы с Пахомом предоставило Минобороны России.

«ПМНки он давит как хлопушки, повреждений вообще никаких нет», - отметил он.

Пахом добавил, что если обнаруживается противотанковая мина, то БМР-3М откатывается назад, и этой миной занимаются уже пешие саперы.

Это безопаснее, так как в силу предназначения и устройства человек может наступить (но не прыгать с разбегу) на противотанковую мину, и она не детонирует.

В любом случае взаимодействовать с любой миной все равно должен только квалифицированный сапер.

После того как БМР-3М откатывает весь разминируемый участок, отметил Пахом, его еще раз контролируют пешие саперы. Идти при этом и работать миноискателем после прохождения боевой машины разминироания намного легче, так как тяжелая машина приминает собой высокую траву.

Ранее сообщалось, что саперы группировки «Север» показали, как расчищают поля под Харьковом.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.