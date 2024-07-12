В Константиновке прогремел мощный взрыв

В населенном пункте Константиновка в ДНР, который контролирует украинская сторона, прогремел мощный взрыв. Об этом сообщают местные паблики.

Очевидцы выкладывают в Интернет кадры последствий взрыва, снятые на камеру мобильного телефона. На записи видно, как в воздух поднимаются густые столбы дыма.

Между тем, Минобороны РФ отчиталось об успехах российских войск в зоне спецоперации. Так, за неделю наши военные нанесли 39 групповых ударов по Украине. Поражались авиабазы, предприятия ОПК и объекты энергетики, обеспечивавшие их работу, цеха сборки военной техники, места хранения безэкипажных катеров и ударных дронов.

Кроме того, за неделю под контроль российских войск перешли четыре населенных пункта: Окол, Чигари, Яснобродовка и Восход в ДНР. Сделать это удалось благодаря усилиям группировки войск «Центр».