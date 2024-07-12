Полянский на ГА ООН показал обломки дрона ВСУ, атаковавшего ЗАЭС

Обломки украинского беспилотника, которым Украина в апреле атаковала Запорожскую АЭС, показал на заседании Генассамблеи ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, фрагмент дрона является свидетельством многочисленных и регулярных атак ВСУ по инфраструктуре ЗАЭС.

«Сейчас у меня в руках обломки украинского БПЛА, атаковавшего ЗАЭС 7 апреля этого года. Вдаваться в детали данных регулярных и многочисленных нападений мы сейчас не будем», – заявил Полянский перед голосованием по проекту резолюции о ядерной безопасности объектов на Украине, в том числе Запорожской АЭС.

Полянский добавил, что своими атаками Украина нарушает один из семи принципов обеспечения ядерной безопасности, которые сформулировал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Один из этих принципов – о недопустимости атак на станцию – Украина регулярно нарушает, в чем имеют возможность убедиться находящиеся на ЗАЭС с согласия российской стороны эксперты Агентства», - отметил Полянский.

По его словам, Россия регулярно отчитывается перед Совбезом ООН, Секретариатом МАГАТЭ и всем международным сообществом о положении дел на энергетическом объекте.

В итоге ГА ООН одобрила украинскую резолюцию, по которой от РФ требуется вывести войска с территории Запорожской АЭС и передать ее под контроль Киева. За принятие документа проголосовали 99 стран. Несмотря на очевидные риски, киевский режим регулярно наносит удары по станции и объектам ее инфраструктуры.