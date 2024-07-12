МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Соседка убитого в Перми мальчика рассказала о женщине с чемоданом

Ранее труп ребенка в чемодане нашли рядом с мусорными контейнерами.
Анна Назайкина 2024-07-12 13:37:36
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Соседка убитого в Перми мальчика рассказала «Звезде», что к ней приходила полиция и показывала видео с подозреваемой.

На кадрах, которые она видела, фигурирует женщина, которая выходит из подъезда и везет большой черный чемодан.

«Идет человек, девушка, со спины. Везет чемодан. Она идет где-то около помойки», - сказала соседка.

Ранее в СК сообщили, что труп ребенка в чемодане обнаружен рядом с мусорными контейнерами в Перми. На месте работают следователи и криминалисты.

Как утверждалось, найденному мальчику на вид примерно 6-8 лет. У него на теле зафиксировали раны и следы асфиксии. Правоохранители ищут убийцу.

#расследование #Трагедия #наш эксклюзив #пермь #убийство ребенка #чемодан
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
4
СВО. Трофеи
5
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
6
Связь в СВО
7
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
8
Командный пункт системы ПРО
9
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
10
Духовное оружие
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 