Соседка убитого в Перми мальчика рассказала о женщине с чемоданом

Соседка убитого в Перми мальчика рассказала «Звезде», что к ней приходила полиция и показывала видео с подозреваемой.

На кадрах, которые она видела, фигурирует женщина, которая выходит из подъезда и везет большой черный чемодан.

«Идет человек, девушка, со спины. Везет чемодан. Она идет где-то около помойки», - сказала соседка.

Ранее в СК сообщили, что труп ребенка в чемодане обнаружен рядом с мусорными контейнерами в Перми. На месте работают следователи и криминалисты.

Как утверждалось, найденному мальчику на вид примерно 6-8 лет. У него на теле зафиксировали раны и следы асфиксии. Правоохранители ищут убийцу.