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На Украине задержали активистов, которые хотели захватить Верховную раду

При обыске у задержанных обнаружили оружие и боеприпасы.
Услада Дубинина 2024-07-01 11:10:58
© Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала группу активистов, которые планировали устроить несколько провокаций после Дня Конституции и захватить здание Верховной рады. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

«Служба безопасности разоблачила группу общественных "активистов", которые готовили ряд провокаций в Киеве 30 июня этого года», - указано в сообщении.

По данным следствия, лидером группы являлся соучредитель организации, которая с 2015 года проводила антиукраинские акции. Из сообщения известно, что злоумышленники планировали провести якобы мирное собрание и использовать людей в своих целях. При обыске у участников группы обнаружили оружие, боеприпасы, мобильные телефоны, компьютерную технику и черновые записи.

Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы по ч. 1, 2, 3 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (попытка свержения конституционного строя и захвата власти). Задержанные находятся под стражей.

#Украина #Верховная рада #СБУ #день конституции #захват власти
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