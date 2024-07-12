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В селе Муром, спасая местных жителей, погиб подполковник полиции

Погибший помогал местным жителям села в Шебекинском округе в момент атаки ВСУ, губернатор Белгородской области подчеркнул его мужество и готовность служить людям и Отечеству.
Елизавета Кондрикова 2024-07-12 13:23:38
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

При обстреле Шебекинского округа в селе Муром погиб начальник управления оперативного реагирования округа Александр Маслиенко, он умер на службе, спасая жителей села в момент атаки ВСУ. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Подполковник полиции, ветеран боевых действий Александр Александрович в момент атаки помогал жителям села. Свой жизненный путь он посвятил служению родной земле, людям и Отечеству. Мы склоняем головы перед его мужеством», - написал губернатор в своем Telegram.

Маслиенко погиб при исполнении служебных обязанностей, сообщил Гладков. Он выразил соболезнования родным и близким правоохранителя, пишет Life. Ранее Гладков объявлял о ракетной опасности в регионе.

Накануне вечером ВСУ также нанесли удар по детской площадке в Шебекино, пострадали пять детей, младшему из них - восемь лет.  Всего за вчерашний день пострадали 30 мирных жителей, один погиб, сказал Гладков.

 

#белгородская область #полиция #погибший #Вячеслав Гладков #атака всу #село муром
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