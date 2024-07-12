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Путин обсудил работу ОПК на совещании с членами Совбеза

Совещание с членами Совета безопасности президент провел в режиме видеоконференции.
Андрей Аркадьев 2024-07-12 13:19:16
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент РФ Владимир Путин в пятницу на оперативном совещании с членами Совбеза предложил обсудить работу оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

«Уважаемые коллеги, обсудим с вами сегодня дополнительные меры обеспечения ритмичной работы предприятий оборонно-промышленного комплекса», - сказал глава российского государства.

Совещание с членами Совета безопасности президент провел по видеосвязи в закрытом режиме.

Месяц назад Путин включил министра обороны РФ Андрея Белоусова в число постоянных членов Совета Безопасности. Указ об этом опубликован на сайте правовой информации. При этом Николай Патрушев стал помощником президента РФ.

#ОПК #Путин #Совбез
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