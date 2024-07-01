Появились кадры освобождения штурмовиками ВДВ села Раздоловки в ДНР

В Донецкой Народной Республике освободили еще один населенный пункт - Раздоловку. Тульским десантникам удалось освободить село, занять более выгодные рубежи и расширить зону контроля к северо-западу от населенного пункта. Кадры зачистки Раздоловки от боевиков ВСУ десантниками Тульского соединения ВДВ показало Минобороны РФ.

Освобождая дом за домом, штурмовикам удалось установить российский триколор около административного здания. А после полного освобождения села над ним пролетел квадрокоптер, который закрепил голубое знамя с парашютом - флагом Воздушно-десантных войск.

Флаг повесили операторы беспилотных летательных аппаратов отдельной десантно-штурмовой роты. Находясь на самой высокой точке села, развеваясь, он демонстрирует полный контроль российских войск над Раздоловкой.

«Противник не ожидал этого. И, получается, важный перекресток, который нам был необходим, был взят под наш контроль. После чего пошли уже группы других подразделений, тем самым обеспечивая продвижение по населенному пункту, - это 2-я штурмовая рота», - рассказал командир штурмовой роты Евгений.

При вытеснении противника Тульские десантники применяли различные огневые средства, начиная с разведывательных бесптлотников, которые сбрасывали на объекты ВСУ, заканчивая артиллерией», подытожил Евгений.

Об освобождении этого населенного пункта стало известно 28 июня. Благодаря активным действиям подразделений «Южной» группировки войск, село стало свободным от боевиков ВСУ, а у военнослужащих ВС РФ появились более выгодные рубежи.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.