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В результате обстрела ЛНР погибли два мирных жителя

Еще двое получили ранения, им была оказана вся необходимая медицинская помощь.
Мария Зайцева 2024-07-01 21:22:48
© Фото: vvgladkov Telegram

В Кременском муниципальном округе в Луганской Народной Республике погибли два мирных жителя в результате украинского обстрела. Об этом сообщает глава администрации округа Вячеслав Третьяков в официальном телеграм-канале.

Два других мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ, так как он застиг их во время «обычных повседневных занятий - кто-то был на рынке, кто-то на работе на огороде».

«Эти выходные оказались для нас мрачными и трагическими. Всего за два дня два наших гражданина получили ранение, а двое погибли от полученных травм», - отметил Третьяков.

По его словам, службы экстренной помощи незамедлительно прибыли на место после происшествий, пострадавшим оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Глава администрации также сообщил о повреждении десяти жилых домов в частном секторе, один из которых атаковали повторно, когда прибыли сотрудники МЧС. Пострадавших нет.

ВСУ также нанесли удар по многоквартирному жилому дому кассетными боеприпасами, погибших и пострадавших нет.

Ранее Киев обстрелял многоэтажный жилой дом в Первомайске в Луганской Народной Республике.

#в стране и мире #ВСУ #ЛНР #пострадавшие #погибшие #Кременское направление
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