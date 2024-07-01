В результате обстрела ЛНР погибли два мирных жителя

В Кременском муниципальном округе в Луганской Народной Республике погибли два мирных жителя в результате украинского обстрела. Об этом сообщает глава администрации округа Вячеслав Третьяков в официальном телеграм-канале.

Два других мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ, так как он застиг их во время «обычных повседневных занятий - кто-то был на рынке, кто-то на работе на огороде».

«Эти выходные оказались для нас мрачными и трагическими. Всего за два дня два наших гражданина получили ранение, а двое погибли от полученных травм», - отметил Третьяков.

По его словам, службы экстренной помощи незамедлительно прибыли на место после происшествий, пострадавшим оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Глава администрации также сообщил о повреждении десяти жилых домов в частном секторе, один из которых атаковали повторно, когда прибыли сотрудники МЧС. Пострадавших нет.

ВСУ также нанесли удар по многоквартирному жилому дому кассетными боеприпасами, погибших и пострадавших нет.

Ранее Киев обстрелял многоэтажный жилой дом в Первомайске в Луганской Народной Республике.