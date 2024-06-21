ВСУ обстреляли жилой многоэтажный дом в Первомайске в ЛНР

Первомайск в Луганской Народной Республике подвергся украинскому обстрелу. Об этом сообщает глава городского округа Сергей Колягин в своем официальном телеграм-канале.

Колягин заявил, что в результате атаки украинских боевиков получил повреждения один из многоэтажных жилых домов.

Он отметил, что на месте работают спасатели МЧС и аварийные службы. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее в Луганске 20 мирных жителей получили ранения в результате обстрела города со стороны ВСУ. В числе пострадавших был также восьмилетний ребенок.