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Су-34 уничтожили украинских боевиков авиабомбами с УМПК

Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.
2024-07-12 12:01:03
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны России показало видео сброса истребителем-бомбардировщиком Су-34 авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). По данным ведомства, удары наносились по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск «Запад».

Благодаря УМПК свободнопадающие авиабомбы превращаются в управляемые боеприпасы, что позволяет наносить удары с воздуха с более далекого расстояния и не попадать в зону действия вражеской ПВО. После схода с самолета на бомбах раскладываются в полете крылья.

На кадрах объективного контроля видны последствия ударов - на месте падения бомб происходит взрыв, в небо поднимаются клубы дыма. Получив подтверждение об уничтожении целей, Су-34 вернулись на аэродромы.

Минобороны уточнило, что летчики ВКС выполняют боевые задачи каждый день. Удары наносятся по живой силе, опорным пунктам и военным объектам противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #су-34 #МО РФ #СВО #УМПК
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