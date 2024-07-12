Операторы БПЛА разгромили автопарк ВСУ на правом берегу Днепра

Расчеты беспилотных летательных аппаратов Воздушно-десантных войск из состава группировки войск «Днепр» уничтожили больше десяти автомобилей, которые противник использовал для разных военных нужд. Об этом сообщает Минобороны России.

Скопление автомобильной техники в одном из населенных пунктов на правом берегу Днепра обнаружил оператор разведывательного дрона Zala. Наши военнослужащие понаблюдали за ними и выяснили, что эти машины противник использует в военных целях. По ночам на автомобилях проводят ротацию личного состава и подвозят материальные средства. Днем машины прячут под укрытиями и деревьями.

Десантники-операторы FPV-дронов обрушили беспилотники-камикадзе на эту технику и вывели из строя весь автопарк. В удалось надолго нарушить логистические цепочки в одном из подразделений ВСУ на правом берегу Днепра.

Расчеты БПЛА ВДВ группировки войск «Днепр» работают в непосредственной близости к реке. Это дает возможность нашим дронам залетать в тыловые районы противника.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.