Врачи оперируют двоих детей, пострадавших при атаке дронов в Шебекино

Двоим из пяти пострадавших в результате атаки ВСУ в белгородском Шебекино сейчас врачи делают операции. Их состояние оценивается как тяжелое, рассказал министр здравоохранения региона Андрей Иконников.

«5 ребят, двое из них в тяжелом состоянии сейчас находятся в операционных. Сам только что из больницы, невозможно оправдать, когда дрон наводят на беззащитных детей», - цитирует RT главe областного минздрава.

Он уточнил, что пострадавших несовершеннолетних оперируют мультидисциплинарные бригады, в их числе - реаниматологи, сосудистые хирурги, травматологи, медицинские сестры.

«После операций будут назначены консультации с федеральными центрами», - добавил Иконников.

Напомним, что украинские боевики сбросили взрывное устройство во двор многоквартирного жилого дома. В этот момент на детской площадке гуляли дети. Никаких военных объектов или боевой техники там не было, подтвердил Гладков. Мария Захарова назвала атаку на Шебекино намеренным терактом против детей.