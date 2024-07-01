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Количество сбитых над Севастополем воздушных целей возросло до пяти

Осколки повредили три машины и привели к нескольким возгораниям.
Мария Зайцева 2024-07-01 21:01:24
© Фото: Nikolay Gyngazov Global Look Press

Над акваторией у Севастополя и в Балаклавском районе города уничтожили пять воздушных целей ВСУ. Об этом сообщает губернатор города Михаил Развожаев в своем официальном телеграм-канале.

Глава Севастополя сообщил, что в спасательную службу поступило несколько сообщений о повреждениях. В одном из СНТ произошел небольшой пожар в лесополосе, загорелись заборы частных домов, в одном выбило стекла.

В одном ТСН зафиксированы возгорания травы, губернатор также сообщил о трех поврежденных осколками от снарядов машинах.

Развожаев отметил, что никто из людей не пострадал.

Ранее стало известно, что средства противовоздушной обороны сбили четыре цели в небе над Севастополем.

#в стране и мире #Севастополь #ВСУ #акватория #Михаил Развожаев #воздушные цели
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