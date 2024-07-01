На форуме в Туле обсудили вопросы перехода к технологическому лидерству

Отечественные производители должны получать поддержку и после окончания специальной военной операции. Эту тему обсуждали сегодня на форуме «Инженеры будущего» в Туле. Защита внутреннего рынка нужна для того, чтобы от технологического суверенитета наша страна смогла перейти к технологическому лидерству.

Первый вице-президент Союза машиностроителей Владимир Гутенев, выступая на форуме, отметил хорошую динамику в развитии обрабатывающей промышленности.

«Сейчас для нас крайне важно думать о пост периоде. То есть после окончания специальной военной операции как ту динамику, а у нас прирост обрабатывающей промышленности более пяти процентов. То есть динамика очень хорошая», - рассказал Гутенев.

Эксперты Союза машиностроителей направили в правительство предложения по упрощению получения господдержки на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в рамках госборонзаказа.

Ранее Владимир Гутенев на международной выставке-форума «Россия» на ВДНХ рассказал, как РФ преодолевает вызовы в отрасли машиностроения.