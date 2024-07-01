МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На форуме в Туле обсудили вопросы перехода к технологическому лидерству

На форуме «Инженеры будущего» в Туле затронули тему поддержки отечественного производителя после окончания спецоперации.
Игнат Далакян 2024-07-01 21:04:14
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Отечественные производители должны получать поддержку и после окончания специальной военной операции. Эту тему обсуждали сегодня на форуме «Инженеры будущего» в Туле. Защита внутреннего рынка нужна для того, чтобы от технологического суверенитета наша страна смогла перейти к технологическому лидерству.

Первый вице-президент Союза машиностроителей Владимир Гутенев, выступая на форуме, отметил хорошую динамику в развитии обрабатывающей промышленности.

«Сейчас для нас крайне важно думать о пост периоде. То есть после окончания специальной военной операции как ту динамику, а у нас прирост обрабатывающей промышленности более пяти процентов. То есть динамика очень хорошая», - рассказал Гутенев.

Эксперты Союза машиностроителей направили в правительство предложения по упрощению получения господдержки на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в рамках госборонзаказа.

Ранее Владимир Гутенев на международной выставке-форума «Россия» на ВДНХ рассказал, как РФ преодолевает вызовы в отрасли машиностроения.

#в стране и мире #Тула #Владимир Гутенёв #машиностроение #отечественные производители #технологическое лидерство
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
3
СВО. Трофеи
4
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
5
Связь в СВО
6
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
7
Командный пункт системы ПРО
8
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
9
Духовное оружие
10
Станкостроение. Фильм 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 