Гутенев рассказал, как Россия преодолевает вызовы в отрасли машиностроения

В рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ открылась экспозиция, посвященная российскому машиностроению. В течения дня там рассказывали и показывали то, чего достигли отечественные предприятия.

В нашей стране выпускают городские электропоезда собственной разработки, а в Татарстане запустили предприятие по серийному выпуску автомобилей «Аурус». О возможностях российской отрасли рассказал первый заместитель председателя Союза машиностроителей Владимир Гутенев.

«Мы видим, как наша техника, гражданская, военная, получает все больший и больший спрос. Достаточно посмотреть те контракты, которые заключались в ноябре на дубайском авиасалоне», - сказал Гутенев.

Чиновник также напомнил про контракты на авиазаправщики Ил-78 и на вертолетную технику. По словам Гутенева, для России сейчас открываются новые рынки и возможности, связанные с тем вызовом, «который нам приходится преодолевать».

Ранее стало известно, что на выставке «Россия» открылся павильон Минобороны России под названием «Армия детям. Город профессии. Будущее страны». Гости смогут на практике научиться управлять летательными дронами, а также оказывать первую медицинскую помощь.