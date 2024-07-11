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Рябков: РФ выработает военный ответ на размещение ракет США в ФРГ

По словам замминистра иностранных дел, военные уже взяли в работу информацию о планах Пентагона.
Сергей Лебедев 2024-07-11 09:59:01
© Фото: Pavel Kashaev, Global Look Press

Россия выработает военный ответ на планы Соединенных Штатов разместить дальнобойные ракеты в Германии. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков.

«Без нервов, без эмоций, будем вырабатывать прежде всего военный ответ», - цитирует его заявление РИА Новости.

Сергей Рябков отметил, что российские военные уже взяли в работу информацию о планах Пентагона.

Ранее стало известно, что США приступят к размещению на своих базах в Германии дальнобойных ударных систем, включая гиперзвуковое оружие. Об этом заявили в Пентагоне. Там уточнили, что конвенциональные огневые подразделения дальнего радиуса будут включать SM-6, Tomahawk и разрабатываемые образцы гиперзвукового оружия.

#ракеты #сша #Пентагон #МИД РФ #Сергей Рябков
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