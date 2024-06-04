Аналитик Данилов назвал выгодным для Трампа обвинительный приговор

Судебное разбирательство против Дональда Трампа может благоприятно сказаться на политическом рейтинге республиканского кандидата в президенты. К процессу приковано внимание миллионов американцев, многие из которых готовы поддержать политика. Об этом в программе «Сегодня утром» заявил директор Центра прикладного анализа международных трансформаций кафедры ТИМО РУДН Виталий Данилов.

«В Америке мы сейчас наблюдаем шоу. Трамп всегда был в центре различных шоу, и сейчас он тоже в одном из них. Он себя очень уютно в этом чувствует - посмотрите, как взлетел рейтинг после этих событий. Судья, которая фактически объявила его уголовным преступником, предана анафеме всем американским народом», - заявил эксперт.

По данным опроса издания Reuters, после обвинения 56% республиканцев выразили желание проголосовать за Трампа на предстоящих выборах, заявив, что суд не повлияет на их решение. Еще 35% назвали уголовное преследование экс-президента политически мотивированным. Лишь 10% респондентов заявили о нежелании голосовать за Трампа на фоне разбирательств.

По мнению Данилова, вероятность того, что Трампа посадят в тюрьму, невелика. Скорее всего, экс-президента просто оштрафуют.

«Это может быть домашний арест, запрет перемещаться по стране - это самый плохой вариант для Трампа на фоне предвыборной кампании. Но американцы более склоняются к штрафу. Как бы ни наказали Трампа, стоит понимать, что вокруг него происходит консолидация элит, в первую очередь республиканских. Даже некоторые демократы отказываются голосовать и выступают с критикой властей. Мы сейчас наблюдаем резкую поляризацию американского общества - это на руку Трампу и республиканцам», - отметил Данилов.

Напомним, что Трампа 31 мая жюри присяжных признало виновным по 34 статьям по делу о фальсификации деловых документов. Обвинение утверждает, что политик заплатил 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниэлс, а также еще одной женщине за молчание об их предполагаемой связи. При этом он делал это через адвоката, что можно интерпретировать как подлог документов.

Полное интервью с директором Центра прикладного анализа международных трансформаций кафедры ТИМО РУДН Виталием Даниловым смотрите в новом выпуске программы «Сегодня утром» на сайте телеканала «Звезда».