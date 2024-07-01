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В «Спартаке» заявили об уходе голландского форварда Квинси Промеса

Срок действия договора с футболистом закончился 30 июня 2024 года.
Мария Зайцева 2024-07-01 18:28:19
© Фото: Stupnikov Alexander, spartak.com, Globallookpress

Футбольный клуб «Спартак» заявил об уходе голландского форварда Квинси Промеса. Об этом сообщается в заявлении на сайте клуба.

Футболист уходит в связи с тем, что сроки его контракта подошли к концу 30 июня 2024 года. Квинси Промес также пропустил вторую часть сезона, который завершился, из-за личных причин. Они не дали ему вернуться в Россию после зимних тренировочных сборов в ОАЭ.

«К сожалению, эти обстоятельства по-прежнему в силе, и говорить на данном этапе о возобновлении выступления Квинси в клубе не представляется возможным», - говорится в сообщении.

Отмечается, что «Спартак» надеется на будущее возвращение к этому вопросу.

Квинси Промес выступал за футбольный клуб с 2014 по 2018 год, затем возобновил это в 2021 году.

«Всего Квинси провел за нашу команду 235 матчей, в которых забил 114 мячей - на сегодня это шестой результат в истории клуба», - дополнили в «Спартаке».

Сообщается, что голландский форвард вошел в топ героев чемпионского сезона и стал автором победного гола в матче за Суперкубок России в 2017 году. В 2022 году он же забил решающий мяч в финале Кубка России против «Динамо» на стадионе «Лужники».

Ранее Квинси Промеса освободили из-под стражи в Дубае. Суд Амстердама приговорил футболиста к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков.

#в стране и мире #Футбол #контракт #Спартак #Квинси Промес
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