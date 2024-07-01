Холероподобный вибрион обнаружили в водоемах Мариуполя

В водоемах Мариуполя обнаружили холероподобный вибрион. Об этом сообщили власти города.

В Telegram-канале городской администрации говорится, что были проведены исследования на холеру в водоемах, реках и морской воде в черте городского округа. Роспотребнадзор ДНР отметил, что в зоне риска реки Кальмиус и Кальчик, а также морской пляж в районе судоремонтного завода. Медики призвали избегать купания в этих местах.

Ведомство также подчеркнуло, что холероподобный вибрион не является холерой, а относится к кишечной инфекции. Начальник территориального отдела Роспотребнадзора по ДНР в Мариуполе, Новоазовском, Володарском и Мангушском районах Александр Хоруженко призвал обратиться к врачу при первых признаках заболевания.

Ранее Роспотребнадзор отправлял экстренный запрос в ВОЗ из-за вспышки холеры в Херсоне. Проукраинские власти выдавали случаи инфицирования за брюшной тиф с целью избежать паники среди населения.