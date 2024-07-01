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Россиянам рассказали, чем жара может навредить смартфону

Если смартфон оставить под солнечными лучами, то может нарушиться герметичность корпуса.
Игнат Далакян 2024-07-01 17:12:57
© Фото: Wolfgang Kumm, dpa, Globallookpress

Если смартфоны или гаджеты оставить под раскаленным солнцем, то может произойти перегрев устройства. Об этом рассказал аналитик Эльдар Муртазин.

Эксперт отметил, что любому устройству комфортно там, где комфортно человеку.

«Не нужно пользоваться ими на пляже под раскаленным солнцем либо на панели машины. Если этого не делать, то охлаждать телефон или компьютер не нужно», - поделился он с «360».

Аналитик добавил, что если гаджет все-таки перегрелся, то сначала он самостоятельно выключит часть функций, а затем и сам отключится полностью.

Муртазин также предупредил, что если в жару оставить смартфон на торпеде автомобиля, то может нарушиться герметичность корпуса.

«При нагреве растечется клей. Современные девайсы работают спокойно в условиях жаркого лета, просто не нужно держать их под солнечными лучами», - подытожил эксперт.

Ранее водителям рассказали, чем жара может навредить автомобилю. Автоэксперт Егор Васильев посоветовал использовать солнцезащитные шторки, тенты и искать парковки в тени, чтобы защитить машину.

#в стране и мире #гаджеты #Жара #смартфоны #устройство #перегрев
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