Собянин: силы ПВО отразили атаку летевшего на Москву беспилотника

Силы ПВО отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Его перехватили в Ступинском городском округе на юге Подмосковья.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», - написал градоначальник в Telegram-канале.

Также за минувшую ночь уничтожен дрон над Брянской областью и Белгородской. Об отражении атак сообщили губернаторы регионов. Из-за атаки ВСУ в нескольких селах и улице города Грайворон произошло аварийное отключение электроэнергии.