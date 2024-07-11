Собянин: силы ПВО отразили атаку летевшего на Москву беспилотника

Силы ПВО отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Его перехватили в Ступинском городском округе на юге Подмосковья.
«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», - написал градоначальник в Telegram-канале.
Также за минувшую ночь уничтожен дрон над Брянской областью и Белгородской. Об отражении атак сообщили губернаторы регионов. Из-за атаки ВСУ в нескольких селах и улице города Грайворон произошло аварийное отключение электроэнергии.
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