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Собянин: силы ПВО отразили атаку летевшего на Москву беспилотника

На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, уточнил мэр.
Ирина Егорова 2024-07-11 05:38:16
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Силы ПВО отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Его перехватили в Ступинском городском округе на юге Подмосковья.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», - написал градоначальник в Telegram-канале.

Также за минувшую ночь уничтожен дрон над Брянской областью и Белгородской. Об отражении атак сообщили губернаторы регионов. Из-за атаки ВСУ в  нескольких селах и улице города  Грайворон произошло аварийное отключение электроэнергии.

#Москва #пво #беспилотник #Подмосковье #дрон #ВСУ #Сергей Собянин
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