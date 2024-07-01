В концертном агентстве объяснили, что мешает Уэсту выступить в Москве

Канье Уэст приехал в Москву с частным визитом. Глава агентства TCI Эдуард Ратников рассказал «Звезде» об особенностях контракта с рэпером на выступление.

Ратников заявил, что, по его мнению, кто-то из промоутеров пытается с ним обсудить возможность выступления в Москве. Он высказался, что вопрос концерта является сложным, так как рэпер выступает как частное лицо, официальный контракт невозможно заключить ни с кем из его официальных представителей - ни с менеджерами, ни с агентом.

«Они просто отмораживаются и боятся ассоциироваться с выступлениями артиста на нашем рынке. Потому что мы находимся под санкциями, и все, кто работает с санкционной страной, будет тоже подвергаться санкциям. Это очень болезненно и неприятно», - отметил Эдуард Ратников.

Он сообщил, что вопрос контракта на выступление с рэпером очень сложный.

«Это должно быть какое-то шоу, надо все привезти, все организовать, успеть отмаркетировать и продать. Мои коллеги из "Лужников" и "ВТБ Арены" пока ничего об этом, например, не знают», - заявил глава агентства.

Он заключил, что пока никто не предпринимал официальных действий и никакие контракты не были подписаны.

Один из учредителей компании «АртЛайф» Евгений Финкельштейн заявил «Звезде», что компания бы очень хотела выступления, но сообщения СМИ с датами и площадкой ни к одной компании не имеют отношения.

В «ВТБ Арене» и «Лужниках» сообщили, что никакой информации по концертам нет.

Ранее сотрудница речного вокзала раскрыла детали прогулки Канье Уэста по Москве-реке.